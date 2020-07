Wie können Mobiltelefone Krebs verursachen? Studien zeigen es auf

Die neuesten Daten des Pew Research Center schätzen, dass 96 Prozent der amerikanischen Erwachsenen ein Mobiltelefon besitzen. Angesichts der schieren Zahl der Menschen, die Mobiltelefone benutzen, waren Wissenschaftler sehr daran interessiert, eine Verbindung zwischen der Nutzung von Mobiltelefonen und chronischen Krankheiten wie Krebs herzustellen. Jüngste Forschungen legen nahe, dass das Gehirn das anfälligste Organ ist, wenn es um die Strahlenbelastung durch Mobiltelefone geht.

Mobiltelefone erhöhen das Risiko, an Hirntumoren zu erkranken

Die aktuelle Forschung hob zwei Arten von Hirntumoren hervor – die bösartigen Gliome und die gutartigen Akustikusneurinome -, die durch die Exposition gegenüber Handystrahlung entstehen.

Gliome sind eine der häufigsten Arten von Hirntumoren. Sie treten in den Gliazellen auf, die sich um Nervenzellen herum befinden und zwischen ihnen Halt und Isolierung bieten. Wie bei den meisten Arten von Hirntumoren ist die Ätiologie von Gliomen unbekannt. Zu den Risikopersonen gehören ältere Erwachsene zwischen 45 und 65 Jahren sowie Personen, die einer Strahlenbelastung ausgesetzt sind.



In einem in der Zeitschrift Surgical Neurology veröffentlichten Artikel wurden frühere, von Fachkollegen begutachtete Studien über den Zusammenhang zwischen der Nutzung von Mobiltelefonen und dem Risiko, einen Hirntumor zu entwickeln, überprüft. Die Forscher fanden heraus, dass die regelmäßige Nutzung von Mobiltelefonen über einen Zeitraum von 10 oder mehr Jahren das Risiko verdoppelt, an der Seite des Kopfes, die für die Nutzung von Mobiltelefonen bevorzugt wird, mit Gliom und Akustikusneurinom diagnostiziert zu werden.

Dieser Bericht wird durch die Beilage 2017 zum BioInitiative-Bericht unterstützt, in der ebenfalls ein übereinstimmender Befund über ein erhöhtes Risiko für beides im Zusammenhang mit der Nutzung von Mobiltelefonen berichtet wird.

Diese schädlichen Wirkungen entstehen, weil Mobiltelefone nicht-ionisierende Strahlung aussenden, die der menschliche Körper absorbiert. Eine Studie des National Institutes of Health’s National Toxicology Program hat gezeigt, dass ausreichend hohe Strahlungsmengen von Mobiltelefonen Tumore in Geweben um die Nervenzellen männlicher Ratten verursachen.

“Ohne Frage strahlen Mobiltelefone Strahlung aus”, sagt Jennifer Simmons, eine vom Vorstand zertifizierte Brustchirurgin und Leiterin der Brustchirurgie am Einstein Medical Center Montgomery in Philadelphia. “Selbst schwache Strahlung baut sich mit der Zeit auf. Es gibt schlüssige Beweise dafür, dass Strahlung mit einem erhöhten Krebsrisiko verbunden ist”.

Wie man die Belastung durch schädliche Strahlung minimiert

Es ist für die Menschen eine ziemliche Herausforderung, den schädlichen Auswirkungen der Strahlung zu entgehen, besonders wenn sie von ihren Mobiltelefonen kommt. Heutzutage verlassen sich die Menschen auf ihr Handy für so ziemlich alles, von Updates am Arbeitsplatz bis hin zu Online-Meetings.

Trotz dieser Herausforderungen schlagen Experten immer noch vor, die Strahlenbelastung zu minimieren, wann immer dies möglich ist.

“Es ist nicht-ionisierende Strahlung, der Sie Ihr Körpergewebe aussetzen. Wenn Sie ein Kopfhörer benutzen können, so dass das Gerät nicht direkt auf ihr Hirn strahlen kann, sollten sie diesen benutzen? Wir nennen das ein Vorsichtsprinzip”, sagt Kirsten Moyisch, Professorin für Onkologie am Roswell Park Comprehensive Cancer Center in Buffalo, New York.

Neben der Verwendung von Kopfhörergeräten gibt es noch andere Möglichkeiten, die Strahlenbelastung zu senken. Erstens können Sie Ihr Telefon im Schlaf von sich weglegen. Wenn Sie unterwegs sind und Ihr Telefon sicher aufbewahren müssen, vermeiden Sie es, es in Ihre Hosentasche zu stecken; stecken Sie es stattdessen in eine Tasche. Wenn Ihr Anruf zu lange dauert, versuchen Sie, es auf den Lautsprecher zu stellen, um Ihre Strahlenbelastung zu minimieren.