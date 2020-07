Russische Universität schließt erste Impfstoffversuche mit COVID-19 erfolgreich ab

© Sputnik / Witalij Timkiw

Die Medizinische Setschenow-Universität in Moskau hat nach eigenen Angaben als erste in der Welt den Test eines Impfstoffes gegen COVID-19 an Menschen erfolgreich abgeschlossen. Alle Freiwilligen sind demnach wohlauf und dürfen nach rund vier Wochen wieder nach Hause. Ganz problemlos verlief der Test allerdings nicht.