Niederlanden wollen die Corona Proteste stoppen, in dem sie dem Organisator die Kinder wegnehmen wollen

Foto: Dickelbers CC BY-SA 4.0

Youri Plate, der Organisator der Corona-Protesten, hat die Corona-Politik der Regierung beinflusst. Er gründete die Gruppe “Demonstration des Volkes“. Diese Gruppe misstraut der Regierung, die mit ihren Corona-Regeln “dem Volk alle Freiheiten nimmt”. Die Aktivisten glauben der Regierung und den Medien nicht, vor allem nicht der NOS. “Wir sind das Volk, und wir wollen zur Normalität zurückkehren!”

Die Gruppe protestierte Ende Mai in Eindhoven gegen den Mindestabstand von 1,5-Meter und auch wegen den strengen Besuchsvorschriften in Alters und Pflegeheime. Plate forderte die Demonstranten auf die Telefonnummer des Pflegeheims an zu rufen. Dies wirkte, weil das Besuchsprogramm dann gelockert wurde. Die Demonstration war nicht mehr notwendig.

Wenn Sie gegen die Regierungspolitik in den Niederlanden demonstrieren wollen, kommen Sie ungeschoren davon, aber die Behörden werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Proteste im Keim zu ersticken.

Ernste Bedrohung

Und wenn Sie nicht kooperieren, erhöhen sie den Druck. So auch Youri, der die Polizei vor seiner Tür hatte. In einem Video auf Facebook sagt er, dass er sich zurückziehen muss. “Ich darf keine Demonstrationen mehr oranisieren. Ich hatte gerade einen Besuch der Polizei. Wenn ich noch einmal demonstriere, werden meine Kinder in Gefahr sein. Dies ist eine ernsthafte Bedrohung.