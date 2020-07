Ich hab die Schnauze voll, ihr Politik-Darsteller

Wann begreifst du als Österreicher endlich wohin die Reise geht. Österreich ist keine Insel der SELIGEN. Wann wirst du endlich aufstehen? Dann, wenn es zu spät ist? Wann begreift ihr, dass gerade das größte Verbrechen in der Geschichte der Menschheit stattfindet.

Politiker weltweit waren sich unisono einig als sie meinten „Wir befinden uns im Krieg“ Sie beschworen einen Krieg gegen Covid-19 auf, wohlwissend, dass Covid-19 nicht gefährlicher ist wie eine Grippe. Wohl wissend, dass die PCR-Tests vollkommen unzuverlässig sind. Sie schickten vorsätzlich und fahrlässig die ganze Welt geschlossen in den „Lockdown“. Was an sich schon ein Unikum in der Menschheitsgeschichte darstellt.

Man könnte den Eindruck gewinnen die Welt, also die Staaten wetteiferten darum, welcher die Besten Zahlen, also die höchsten Infektionen verkünden…..