Die CORONA-Panik – Ein Irrtum?

Bild: NIAID/CC BY-2.0

Irren ist menschlich. Zeigt sich diese Menschlichkeit vielleicht auch in unserem Umgang mit CORONA?

Wieder mal eine paar ganz simple Fragen. Die erste: Was wäre, wenn von der WHO (World Health Organization) – das ist diejenige an die Vereinten Nationen angeschlossene Gesundheitsorganisation, nach deren Seuchen-Klassifikationen sich alle Länder dieser Erde richten müssen – die bis dahin geläufige Definition dessen, was eine Pandemie ausmacht, 2009 nicht geändert worden wäre?1

Dann hätte, so meine Vermutung, der Ausbruch von CORONA (dem von den Medien verwendeten Namen für die mit der COVID-19-Atemwegserkrankung verbundene SARS-CoV-2-Influenza) im März 2020 von dieser Organisation und somit …..