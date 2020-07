Das russische Fernsehen über die Verhaftung von Maxwell: „Der Fall Epstein riecht nach Politik“

Der Fall Epstein und die Verhaftung von dessen Assistentin Ghislaine Maxwell macht in Russland Schlagzeilen und war am Sonntag Thema im Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens.

Die westlichen Medien machen einen großen Bogen um den Fall Epstein. Wenn sie gezwungen sind, über Entwicklungen in dem Fall zu berichten, sind sie sehr zurückhaltend und sparen sorgsam alle offenen Fragen und brisanten Themen aus.

Der angebliche Selbstmord von Epstein im Hochsicherheitsgefängnis wird als Tatsache hingestellt, die Ungereimtheiten werden verschwiegen oder…..

…..passend dazu….

Das russische Fernsehen über die Lage in den USA: „Feierliche Morde und präsidialer Pathos“

Im russischen Fernsehen wurde die Lage in den USA in einem sehr deutlichen – und in meinen Augen gut argumentierten – Kommentar analysiert. Als „Kontrastprogramm“ zur Berichterstattung in Deutschland ist diese Sicht der Dinge mehr als lesenswert.

Auch an diesem Sonntag war die Situation in den USA wieder Thema in der russischen Sendung „Nachrichten der Woche“. In seinem Kommentar hat der Moderator die Frage aufgeworfen, woher die heutigen USA ihre „moralische Überlegenheit“ nehmen, mit der sie die Welt über Demokratie und….

….und noch….

Die Hagia Sophia wird eine Moschee: Wie in Russland auf den türkischen Schritt reagiert wird Die Hagia Sophia wurde von Erdogan in eine Moschee umgewandelt. Das Gotteshaus ist das vielleicht wichtigste Gebäude der orthodoxen Christen. Entsprechend schockiert ist man in Russland (und übrigens auch anderen, orthodoxen Ländern). Da ich gefragt wurde, wie in Russland über Erdogans Schritt berichtet wurde, werde ich der Bitte nachkommen und übersetzen, wie das russische Fernsehen die türkische Entscheidung, die Hagia Sophia (oder „Heilige Sophia“ oder auch „Aya Sophia“) in eine Moschee umzuwandeln, am Sonntag in der Sendung „Nachrichten der Woche“ kommentiert hat. Beginn der Übersetzung: Erdogan hat getan, was niemand glauben wollte Am 10. Juli wurde die Hagia Sophia in Istanbul, die bis heute das beliebteste…..