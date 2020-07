Berichterstattung über Syrien-Resolution zeigt: ZDF bedeutet „Zynisches Deutsches Fernsehen“

Nachdem der westliche Vorschlag einer UNO-Resolution zu Syrien gescheitert ist, ist nun auch der russische Gegenvorschlag gescheitert. Das war zu erwarten und keinen Artikel wert. Aber die Berichterstattung des ZDF zu dem Thema ist einen Artikel wert. Warum man das ZDF nun „Zynisches Deutsches Fernsehen“ nennen müsste, zeige ich hier auf.

Ich habe bereits über den Streit im UNO-Sicherheitsrat berichtet, in dem es um eine Resolution zu Syrien geht. Die Details finden Sie hier.

Jetzt will ich es nur kurz in Erinnerung rufen: Der Westen verweigert jede Hilfe für die Menschen in Syrien, die in von der syrischen Regierung kontrollierten Gebieten leben. Die USA haben gerade erst wieder die…..