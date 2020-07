Mehr als 120 Covid-19-Impfstoffprojekte sind in der Pipeline und der Nürnberger Kodex

Wird die Massen-Impfung, wenn befohlen gegen den Nürnberger Kodex verstoßen

In der Diskussion über zulässige medizinische Praktiken schreibt der Nürnberger Kodex die Zustimmung vor und verbietet Nötigung, wobei er den Grundsätzen des Hippokratischen Eides folgt, keinen Schaden anzurichten.

Was ist die Bedeutung des Nürnberger Kodex

Der Nürnberger Kodex ist eines von mehreren Grundlagendokumenten, die die Grundsätze der Guten Klinischen Praxis (GCP) beeinflusst haben.

Gute Klinische Praxis ist eine Haltung der Exzellenz in der Forschung, die einen Standard für Studiendesign, Durchführung und Analyse darstellt. Er ist mehr als ein einzelnes Dokument, es ist eine Zusammenstellung vieler Gedanken, Ideen und Lektionen, die im Laufe der Geschichte der klinischen Forschung weltweit gelernt wurden.

Impfstoffe wirken sich auf die menschliche Gesundheit aus – vor allem, wenn die Entwicklung wie jetzt überstürzt vorangetrieben wird.

Anstatt wie behauptet Schutz zu bieten, verursachen Impfstoffe immer wieder Krankheiten, die sie eigentlich verhindern sollen.

Rund 120 Projekte zur Entwicklung von Impfstoffen gegen COVID-19 sind im Gange.

Entweder in vor klinischen oder am Menschen durchgeführten Versuchen rennen Big Pharma und ihre ausländischen Kollegen um die Entwicklung und Vermarktung eines oder mehren Impfstoffe, von dem wir eigentlich die Finger lassen sollten. Der Impfstoff wird möglicherweise noch in diesem Jahr oder Anfang 2021 verfügbar sein.

Alle Impfstoffe enthalten ausnahmslos ein giftiges Gebräu aus gesundheitsschädlichen Substanzen für den Menschen.

Unter normalen Bedingungen dauert die Entwicklung und Prüfung von Impfstoffen Jahre.

