Ferienbeginn im US-Kongress – Millionen Amerikaner ohne Unterstützung und Wohnung

Schlange vor einer Lebensmittelausgabe in Waltham, Massachusetts [AP Photo/Charles Krupa]

Zum 25. Juli soll in den Vereinigten Staaten die staatliche Zulage zur Arbeitslosenhilfe in Höhe von 600 Dollar pro Woche gestrichen werden. In den meisten Bundesstaaten ist die Zwangsräumungen wieder erlaubt. Gleichzeitig breitet sich die Corona-Pandemie erneut massiv aus. Doch der US-Kongress reagiert auf diese dreifache Bedrohung für Dutzende Millionen Arbeiter, indem er – in Urlaub geht.

Das Repräsentantenhaus, in dem die Demokraten die Mehrheit haben, und der von den Republikanern kontrollierte Senat vertagten sich am 3. Juli, ohne über eine Verlängerung der Zulage zur Arbeitslosenhilfe überhaupt diskutiert zu haben. Diese Zulage wurde auf der Grundlage des CARES Act als Corona-Hilfe bereitgestellt. Der Kongress wird erst am Montag, den 20. Juli, wieder zusammentreten, und angesichts des unnachgiebigen Widerstands der Unternehmer besteht wenig Aussicht, dass die Zulage in voller Höhe weitergezahlt wird. Die Konzerne hatten…..