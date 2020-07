Dr. Anthony Faucis Vertuschung

Vertuschung: Dr. Anthony Fauci half vor 15 Jahren bei der Zulassung einer wirksamen Behandlung von Coronavirusinfektionen, unterdrückt diese aber heute zugunsten neuer hochprofitabler Impfstoffe

naturalnews.com

Der fachkundige Rat von Dr. Anthony Fauci drehte sich um die Kontrolle menschlichen Verhaltens, die Bedrohung der individuellen Freiheit und die Manipulation wirtschaftlicher Aktivitäten, während er gleichzeitig neue Wege zur Förderung menschlicher Trennung aufzeigte. Diese Methoden haben sich in vielfältiger Weise als destruktiv erwiesen und haben es nicht geschafft, Krankheiten und Leiden der Menschen einzudämmen.

Die einzige Möglichkeit, ein Virus daran zu hindern, sich an menschliche Zellen zu heften und sich zu vermehren, besteht darin, es mit einem gesunden, vollwertigen Immunsystem zu konfrontieren. Das Problem mit Covid-19 ist, dass es so konstruiert wurde, dass es nicht vom Immunsystem entdeckt wird, um den Körper leichter infizieren zu können. Dies kann dazu führen, dass das Immunsystem über- oder unterreagiert, insbesondere bei Menschen mit gesundheitlichen Grunderkrankungen und Immunschwächen, wodurch der Sauerstoffgehalt im Blut sinkt, Atembeschwerden auftreten und sepsisähnliche Reaktionen ausbrechen können. Deshalb sind antivirale Medikamente so wichtig, sowohl für die häusliche Anwendung zu Hause beim Auftreten der Symptome als auch für den Einsatz im Krankenhaus, um die Genesung zu beschleunigen und den Tod zu verhindern.

Fauci gibt grünes Licht für RNA-Therapie-Impfstoff, spielt aber das HCQ herunter, obwohl er vor 15 Jahren über seine Wirksamkeit bei Coronaviren Bescheid wusste

Verbindungen, die Coronaviren bekämpfen, sind gut untersucht und in der wissenschaftlichen Literatur gut…….