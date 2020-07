Das U.S.-Imperium lebt und es geht ihm gut

Bevor Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde, hatte das US-Militär den Planeten mit Truppen und Stützpunkten besetzt. Präsident Trump ist nun seit dreieinhalb Jahren im Amt. Das US-Militär besetzt den Planeten immer noch mit Truppen und Stützpunkten.

Oh, aber Trump will 10.000 US-Soldaten aus Deutschland abziehen. Obwohl einige blutrünstige Imperialisten am American Enterprise Institute (AEI) gegen den Abzug sind und zweiundzwanzig militaristische, kriegstreiberische Republikaner im Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses die Besorgnis geäußert haben, dass der Abzug “die Position Russlands zu unserem Nachteil stärken würde”, ist Trump trotzdem nicht frei von Kritik, da er diese Truppen nur auf dauerhafte US-Basen in Polen verlegen will.

Die Verlegung amerikanischer Truppen von Deutschland nach Polen macht einen nicht zum Isolationisten. Es macht einen zu einem Schachmeister, der einfach nur US-Militär-Figuren auf dem Brett bewegt. Trump ist ein Militarist und Imperialist, genau wie die “Konservativen” im Kongress und beim AEI.

In der neuesten Ausgabe des Basisstrukturberichts des Verteidigungsministeriums (DOD) steht: “Das Verteidigungsministerium verwaltet einen weltweiten Immobilienbestand, der alle 50 Bundesstaaten, 8 US-Territorien mit Randgebieten und 45 andere Länder umfasst. Die Mehrzahl dieser ausländischen Standorte….