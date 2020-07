China: USA hat den Schlüssel zum Aufbrechen der Pattsituation in den Nordkorea-Gesprächen

China sagt, dass die Vereinigten Staaten inmitten erneuter Spannungen auf der koreanischen Halbinsel aufgrund festgefahrener Entmilitarisierungsgespräche den Schlüssel zum Aufbrechen der Pattsituation in den Verhandlungen mit Nordkorea halten.

“Nordkorea und die USA sind die Hauptkonfliktparteien in der Frage der koreanischen Halbinsel. Die USA haben den Schlüssel zum Ausbruch aus der gegenwärtigen Sackgasse in der Hand”, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, am Mittwoch bei einem Pressegespräch in Peking.

“Wie China mehrfach betont hat, sollten wir nicht nur über das Thema reden, sondern auch handeln. Die US-Seite sollte Aufrichtigkeit zeigen und konkrete Maßnahmen ergreifen, um auf Nordkoreas legitime und vernünftige Bedenken zu reagieren”, sagte Zhao Lijian.

Pjöngjang hat sich geweigert, zu den Entnuklearisierungsgesprächen mit Washington zurückzukehren, weil die USA sich weigern, irgendeine der harten Sanktionen aufzuheben, die sie im Laufe der Jahre gegen den Norden verhängt haben.

Zu Beginn des Tages wies der stellvertretende US-Außenminister und Chefunterhändler mit Nordkorea, Stephen Biegun, Berichte zurück, wonach er sich während eines Besuchs in Südkorea in dieser Woche mit nordkoreanischen Beamten treffen wolle.

Der südkoreanische Chefunterhändler Lee Do-hoon sagte auch, Biegun habe bekräftigt, dass die Vereinigten Staaten bereit seien, flexibel zu sein und ein “ausgewogenes Abkommen” mit Nordkorea zu erreichen, falls es sich zur Rückkehr zu Gesprächen entschließen sollte.

Biegun traf am Dienstag zu weitreichenden Gesprächen in Seoul ein. Der Besuch löste im Süden Spekulationen darüber aus, dass Washington im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen im November versuchen würde, die Diplomatie mit Pjöngjang wiederzubeleben.

Stunden vor seiner Ankunft betonte Nordkorea, dass es nicht die Absicht habe, neue Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten zu führen.