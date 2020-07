Befreit die Welt von pädophilen Pornografen!

Die Unterdrückung der Menschheit hat sehr viele Nuancen. Eine davon ist ihre Triebe zu beherrschen und dadurch den Menschen zum Tier zu verwandeln.

Aus Sicht des Heiligen Quran ist der Mensch erschaffen worden, um die höchste Stufe der Liebe Gottes anzustreben, die alle Gaben Gottes beinhaltet, auch seine erhabene Freiheit. Zu diesem Zweck ist der Mensch aus seinem paradiesischen Urzustand für eine begrenzte Zeit auf die Erde herabgestuft worden, eine Art Downgrade, welcher in vielerlei Hinsicht dem Urzustand unterlegen ist. Aber in diesem herabgestuften Zustand hat der Mensch die Freiheit, Gott verleugnen zu können, was er in seinem Urzustand nicht hatte. Nutzt er alle seine Fähigkeiten und bekennt er sich in dieser begrenzten Zeit freiwillig zu seinem Schöpfer als einzigen Herrn, König und Gott, so wird er zurückkehren und einen erhabeneren Daseinszustand erreichen als sein Ausgangszustand. Missbraucht er seine Freiheit und wendet sich vom Schöpfer allen Seins ab, dann wird sein Rückkehrzustand verlustreich sein.

Der Heilige Quran beschreibt die erreichbare Spannbreite zwischen…..