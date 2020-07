US-Finanzminister Mnuchin hat eine Verbindung zu Epsteins engem Freund, dem abgetauchten Teen-Model-Scout Brunel

Bild: mark reinstein / Shutterstock.com

In den späten 1980er Jahren – bevor er Mitglied des Kabinetts von Donald Trump war und ein hochkarätiger Hedge-Fonds-Manager – diente Finanzminister Steven Mnuchin in offizieller Funktion für ein Geschäft, das von einem der berüchtigsten Mitarbeiter von Jeffrey Epstein geleitet wurde.

In den offiziellen Aufzeichnungen ist Mnuchin als offizielle Anlaufstelle für die Next Management Corporation aufgeführt, ein Unternehmen, das 1988 von den Model-Insidern Jean-Luc Brunel und Arnaud Brunel gegründet wurde. Damals war Jean-Luc Brunel gerade Gegenstand eines Dokumentarfilms der bekannten Reihe “60 Minutes” gewesen, in dem ihm vorgeworfen wurde, mindestens drei Models betäubt und vergewaltigt zu haben. Später wurde er von zwei Frauen beschuldigt, Mädchen an Epstein zu liefern, um dort sexuell missbraucht zu werden. Brunel hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Brunel lernte Ghislaine Maxwell in den 1980er Jahren kennen…..