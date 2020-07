Robert F. Kennedy Jr.: Trump transferiert Steuergelder direkt zu Bill Gates und verleiht im somit noch mehr Macht

Robert F. Kennedy Jr.

Bill freut sich, Trump tritt aus der WHO aus und verteilt nun die Gelder direkt an das Gates-Kartell.

Der überraschende Dreh- und Angelpunkt von Präsident Trump konsolidiert heute Bill Gates’ Kontrolle über die globale Gesundheitspolitik und das Leben jedes lebenden Menschen.

Gates hat auf die Einstellung der Zahlungen der US-Regierung für die WHO mit einer Erhöhung seiner eigenen Beiträge reagiert. Seine Milliardenspenden an die Gesundheitsbehörde verleihen Gates die diktatorische Macht über die Aktivitäten der WHO und ihr Budget von 5,6 Milliarden Dollar.

Die Entscheidung von Präsident Trump, die für die WHO veranschlagten Gelder zu transferieren, um stattdessen Gates’ globale Impfstoff-Wohltätigkeitsorganisation GAVI mit US-Steuergeldern zu finanzieren, erweitert dramatisch die Macht und den Einfluss von Bill Gates. Es gibt Bill Gates die Autorität als Vorreiter seinem Impfstoff- und Biosicherheitsagenden in eigener Entscheidung frei zu geben.

Es ist alarmierend, wenn man bedenkt, dass diese Entscheidung die amerikanische Gesundheitspolitik und die Außenbeziehungen effektiv an einen milliardenschweren Soziopathen und seine Unternehmenspartner Monsanto, Cargill, Pfizer, GSK, Merck und Sanofi auslagert. Bitten Sie Präsident Trump, dies noch einmal zu überdenken.

