Mehr als 20% der deutschen Unternehmen fürchten um ihr zukünftiges Überleben

Der wirtschaftliche Schaden durch die vorgetäuschte Coronapandemie, bei der so getan wird, als handele es sich dabei um die Beulenpest, ist massiv. In Deutschland befürchten 21% aller Unternehmen, dass sie die Krise nicht überleben werden. Das auf die Weltwirtschaft geladene Schadensrisiko müsste mit weit mehr als nur Dummheit beschrieben werden -wenn es denn auch wirklich das Ergebnis von politischer Misswirtschaft wäre. Der Schaden aber wird in voller Absicht herbeigeführt mit dem Ziel, den ersehnten großen Neustart zu erzwingen.

Man könnte den angestoßenen Zerstörungsprozess als eine Art weiche Sowjetische Revolution bezeichnen, bei der die Betreiber davon ausgehen, sie könnten die Weltwirtschaft nach Belieben verändern. Das Hauptziel des ganzen ist dabei nach wie vor die Entfernung von Präsident Trump, da sie ihn ihm den wichtigsten Verhinderer ihres globalen Putsches sehen. Alleine die von den Medien angewandte Logik bei der Schuldzuweisung für die Coronatoten zeigt, wo der Wind herweht, wobei sie einmal den Standpunkt vertreten, dass der Präsident den bundesstaatlichen Gouverneure nicht hereinreden kann, während Trump gleichzeitig aber dennoch Schuld an jedem Todesfall haben soll.

Wir beobachten eine massive Kampagne zum Sturz von Trump, damit sie die USA in ihre globale Agenda mit einbinden können. Da Trump aber selbst ein Unternehmen ist, würde er niemals gegen sein eigenes Eigeninteresse und für eine allgemeine Vergesellschaftung stimmen. Karrierepolitiker dagegen haben nichts, zu dem sie zurückkehren könnten und sind ein Leben lang auf die üppigen Leistungen angewiesen, die sie vom Staat erhalten. In diesem Kalkül liegt die Ursache begraben, weshalb Karrierepolitikern niemals die Interessen des Volkes verteidigen werden.

Mit den aktuellen Geschehnissen wollen sie endlich die ihnen verhasste Demokratie beenden und man muss ernsthaft bezweifeln, ob es nach 2024 überhaupt noch freie Wahlen geben wird.