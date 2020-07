Die Pandemie des Gruppendenkens

Überall um uns herum gibt es Gruppendenken. Bei der Entscheidungsfindung in einer Regierung, bei den Medien und in der Arbeit. Es tötet langsam die Welt.

Vor dem Hintergrund der wichtigsten Ereignisse, der Antwort auf Covid-19 und den zunehmenden Spannungen und Konflikten in der Welt, könnte es sich lohnen, einiges davon etwas ausführlicher zu betrachten.

Ich habe Gruppendenken in der Arbeit für große Organisationen erlebt, vor allem in meinem letzten Job. Wir waren damit beauftragt, komplexe Probleme zu untersuchen und zu lösen. Etwas technisches Fachwissen war hilfreich, aber in der Sache nicht entscheidend.

Kritisches Denken und das Abwägen von Beweisen und unterschiedlichen Standpunkten waren entscheidend.

Die Organisation entschied jedoch, dass dies nicht länger erforderlich war, und änderte das gesamte Betriebsmodell zu einem für alle Arten von Callcentern geeigneten Einheitsmodell. Dieser neue risikoreiche Ansatz wurde uns von den externen Beratern von Price Waterhouse Coopers (PWC) empfohlen, die keine Ahnung von unserem Geschäft hatten.

Diejenigen von uns, die in dieser Rolle erfahren waren, argumentierten, dass…..