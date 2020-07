Deutscher Professor: Trump gewinnt Wahl im November – Modell lag schon 2016 richtig

Gewinnt Donald Trump die Präsidentschaftswahl im November?

Wir wetten darauf.

Indes: Derzeit sehen die Vorhersagen, die in den USA so notorisch daneben liegen (mit einer Ausnahme), wie in den meisten anderen Ländern, in denen ein System mit Wahlmännern vorhanden ist, Biden in weiter Führung. Sleepy Joe, wie der Mann, der im Keller seines Hauses auf das Ende der SARS-CoV-2 Epidemie in den USA wartet, liebevoll genannt wird, führt in den Vorhersagemodellen z.B. der Financial Times oder des Economist:…..