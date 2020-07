55% der Amerikaner sind Prepper (darunter auch mehr Millenials als gedacht)

In den letzten 12 Monaten gaben laut einer kürzlich durchgeführten Finder-Umfrage etwa 20% der Amerikaner – das sind etwa 52 Millionen Menschen – an, Geld für die Vorbereitung auf Extremsituationen ausgegeben zu haben. Zusätzlich zu den etwa 20%, die im letzten Jahr Überlebensmaterial gekauft haben, geben weitere 35 % der amerikanischen Erwachsenen (89 Millionen) an, dass sie nicht in die Läden gehen müssten, weil in ihren Häusern bereits Überlebensutensilien für den Notfall bereit liegen.

Wenn man die Zahlen zusammenzählt, sind das etwa 55% der…hier weiter……



Ähnliche Beiträge