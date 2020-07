USA: Sind die Daten gefälscht?

ronpaulinstitute.org

Ron Paul

Ronald Ernest „Ron“ Paul ist ein US-amerikanischer Arzt und Politiker. Er ist Mitglied der Libertarian Party und war zwischen 1976 und 2013 als Republikaner Abgeordneter im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten

Am 2. Juli erließ der texanische Gouverneur Greg Abbott eine Durchführungsverordnung, die das Tragen von Gesichtsmasken im ganzen Bundesstaat vorschreibt, egal ob drinnen oder draußen. In dem Erlass des Gouverneurs nannte er eine Zunahme der Covid-Fälle, eine Zunahme der Testpositivität und eine Zunahme der Krankenhauseinweisungen als Rechtfertigung dafür, die Menschen dazu zu zwingen, ihre Gesichter in der Öffentlichkeit zu bedecken.

Dieser Schritt ist nicht nur eine Verletzung der bürgerlichen Freiheiten aller Texaner. Abbott könnte seine Verfügung auf ungenaue Informationen über einen “Anstieg” von Covid-Fällen gestützt haben, weil das texanische Gesundheitsministerium die Definition dessen, was ein “Covid-Fall” ist, geändert hat.

Der Dank geht an Richter Chris Hill aus Collin County, der Mitte Mai offenbar einen Schritt unternommen hat, um den “Covid”-Fall neu zu definieren und damit die Tür zu einer massiven Zunahme zu öffnen……