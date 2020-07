Ghislaine Maxwell: “Sie hat von allem eine Kopien was Epstein hatte”

dailymail.co.uk/

– Bei einer Razzia in Epsteins Stadthaus in NYC im vergangenen Juli fanden Beamte Tausende von grafischen Fotos, die Bilder von minderjährigen Mädchen und einen Safe mit Compact Discs mit der Aufschrift “nackte Mädchen” enthielten, so die Behörden

– Der Ex-Freund sagte: “Epstein nahm sich nicht nur gern mit minderjährigen Mädchen gefangen – er wollte sichergehen, dass er etwas gegen die reichen und mächtigen Männer in der Hand hatte, die seine kranke Großzügigkeit ausnutzten”.

– Sie fügten hinzu: “Ghislaine war schon immer so listig wie sie kommen. Sie hatte nicht vor, all die Jahre bei Epstein zu sein und keine Versicherung zu haben”.

– Sie hat Kopien von allem, was Epstein hatte. Sie könnten die Macher belasten. Wenn sie untergeht, wird sie alle mitnehmen.

– Die Gesellschaftsschicht ist mit einigen der einflussreichsten Menschen der Welt verbunden, darunter Prinz Andrew, Bill Clinton und Donald Trump.

– Sie wurde letzten Donnerstag in ihrem Versteck in Bradford, New Hampshire, verhaftet und wegen sechs Bundesverbrechen, darunter Sexhandel, angeklagt.

Ghislaine Maxwell hat ein geheimes Versteck von Jeffrey Epsteins verdrehten Sexfilmen und wird das Filmmaterial als Versicherungspolice verwenden, um sich selbst zu retten, eine ehemalige Freundin, die exklusiv für DailyMail.com offenbart wurde.

Maxwell, 58, wurde letzten Donnerstag in ihrem Versteck in Bradford, New Hampshire, verhaftet. Sie wurde wegen sechs Bundesverbrechen angeklagt, darunter Verführung von Minderjährigen, Sexhandel und Meineid.

Die britische Prominente war wohl Epsteins engste Freundin, und sie soll als seine Gattin fungiert haben, die beschuldigt wurde, minderjährige Mädchen für den Multimillionär beschafft zu haben, der angeblich Beweise für seine perversen Sexualakte gegen die Minderjährigen aufbewahrte.

Bei einer Razzia in Epsteins Stadthaus in Manhattan nach seiner Verhaftung im vergangenen Juli fanden die Behörden Tausende von grafischen Fotos, darunter Bilder von minderjährigen Mädchen und einen Safe mit Compact Discs mit der Aufschrift “nackte Mädchen”.

Maxwells ehemaliger Freund erklärte: “Ghislaine war schon immer so gerissen wie sie kommen. Sie hatte nicht vor, all die Jahre bei Epstein zu sein und keine Versicherung zu haben.

Der geheime Vorrat an Sexvideos, den Ghislaine, wie ich glaube, vernichtet hat, könnte am Ende ihre “Du kommst aus dem Gefängnis frei” Karte sein……

EXCLUSIVE: ‘She has copies of everything Epstein had.’ Ghislaine Maxwell ‘has secret stash of pedophile’s sex tapes’ that could implicate world’s most powerful and ‘will try to use them to save herself’