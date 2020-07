Australischer Politiker: Ohne Impfstoff kein Zugang zu Restaurants, Geschäften oder Kinderbetreuung

Genau wie im biblischen Buch der Offenbarung vorhergesagt, hat ein australischer Politiker neue Pläne für den Umgang mit Menschen vorgelegt, die die Impfung gegen das Coronavirus (COVID-19) verweigern.



In Übereinstimmung mit der Vision von Johannes dem Offenbarer über das “Malzeichen des Tieres” will Raff Ciccone, ein Bundessenator im australischen Bundesstaat Victoria die Menschen, die den Impfstoff gegen das Coronavirus (COVID-19) verweigern, vom Kauf und Verkauf, von der Familienerziehung und vom Essen ausgeschlossen werden. Es sei denn, man wird geimpft, mit anderen Worten, dann keine Teilhabe mehr an der Gesellschaft.

“Diese Pandemie fühlt sich an, als befänden wir uns mitten in einem echten Hollywood-Blockbuster”, schrieb er für The Age und spielte damit auf unheimliche Weise darauf an, was viele bereits über diese gefälschte “Plandemie”-Produktion glauben. “Wie alle guten Filme wird uns auch dieser, lange nachdem er zu Ende ist, grundlegend verändert zurücklassen.

“Unsere Welt wird ganz anders aussehen und sich ganz anders anfühlen, wenn die Show vorbei ist”, fügte er hinzu und deutete mit derselben Wortwahl an, dass das Ganze eine einzige große Hollywood-Produktion sei. “Aber nicht zum Besseren”, fuhr er fort.

Ciccone ist der Ansicht, dass die Gesellschaft nur dann wieder “normal” werden kann, wenn die Menschen geimpft werden. Aber wie immer wird ein Teil der Menschen – und es werden immer mehr, wie wir hinzufügen möchten – den Impfstoff ablehnen, und Ciccone ist der Ansicht, dass dem begegnet werden kann, indem man diesen Menschen ihr Leben und ihre Lebensgrundlage entzieht.

“Wir können es uns weder moralisch noch wirtschaftlich leisten, denjenigen, die sich nicht gegen COVID-19 impfen lassen wollen, irgendeinen Grund zu geben”, erklärte er in einem Meinungsbeitrag. “Lassen Sie mich eines klarstellen. Ich bin nicht dafür, dass wir Menschen gegen ihren Willen impfen. Das wäre falsch.”

Was befürwortet Ciccone also? Einfach ausgedrückt, diejenigen, die die Impfung gegen das Coronavirus (COVID-19) verweigern, sollen der “Teilnahme am Alltagsleben” beraubt werden, einschließlich des Verzichts auf den Zutritt zu Gebäuden, auch zu Arbeitszwecken, und auf Steuervergünstigungen für Familien.

“Restaurants könnte das Recht eingeräumt werden, Personen, die nicht gegen COVID-19 geimpft sind, den Zutritt zu verweigern”, fügt er hinzu. “Unternehmen, insbesondere solchen, die in der Pflege oder im Dienst gefährdeter Gemeinschaften tätig sind, könnte das Recht eingeräumt werden, Personen, die nicht gegen COVID-19 geimpft sind, die Arbeit zu verweigern. Organisatoren von Massenversammlungen könnten auf dieser Grundlage den Verkauf von Eintrittskarten verweigern”.

Wie viele unserer Leser sich vielleicht erinnern, kündigte Präsident Donald Trump kürzlich an, dass der Impfstoffe gegen das Coronavirus (COVID-19) auf Bundesebene nicht obligatorisch sein werden, was viele von uns veranlasste, in ihrer Wachsamkeit nachzulassen. Aber ist ein ähnlicher Plan wie der von Ciccone, an dem derzeit hier in Amerika gearbeitet wird, der die Impfung “optional” machen wird, mit dem Vorbehalt, dass das Nicht-Impfen letztendlich den Zugang zur Gesellschaft einschränkt?

Wir sehen dies bereits bei der Tortur mit der Gesichtsmaske, denn einige der aggressiveren maskenliebenden Militanten sagen der Öffentlichkeit bereits: “Keine Masken, kein Zutritt”. Bedeutet dies, dass Gesichtsmasken eine Art Vorläufer der Impfung sind, bei der es eines Tages in sehr naher Zukunft plötzlich stattdessen “keine Impfung, kein Zutritt” heißen wird?