Sind Asymptomatische Träger nicht ansteckend? Zumindest sagt das die WHO. Offensichtlich hat man bisher keine Dokumentation darüber. Wir werfen auch einen Blick auf die Relation der Todeszahlen in Ländern, in denen offensichtlich viele Menschen sterben. Zwangseinweisungen in Italien für positiv-getestete sollen kommen – so manch einer versteht die Welt nicht mehr.

