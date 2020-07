Südafrikaner protestieren gegen die Covid-19-Impfstoffversuche an Schwarze

Die ersten Menschenversuche für einen potenziellen Impfstoff gegen das Coronavirus (COVID-19) sollen in Afrika beginnen, und Demonstranten in Johannesburg sind aus Protest auf die Straße gegangen, um zu erklären, dass sie keine menschlichen Versuchskaninchen für diesen neuesten Entvölkerungsplan von Bill Gates sein werden.

Etwa 50 Menschen, zumeist Schwarze, hielten Protestschilder vor der University of the Witwatersrand (UW) hoch, in dem sie Protestieren das etwa 2.000 Freiwilligen Südafrikas erste klinische Versuche mit einem neuen Impfstoff gegen das Coronavirus (COVID-19) beginnen sollen.

In Partnerschaft mit der Universität Oxford behauptet UW, dass die Erprobung dieses neuen Impfstoffkandidaten an willigen Teilnehmern dazu beitragen wird, sicherzustellen, dass den Afrikanern schließlich ein sicherer und kostengünstiger kommerzieller Impfstoff zur Verfügung gestellt wird. Die Demonstranten sind sich jedoch nicht so sicher.

“Ich bin ganz und gar nicht glücklich!” sagte der 29-jährige Grafikdesigner Tebogo Legoale gegenüber Nachrichtenreportern und reflektierte dabei über die frühere Beteiligung seines Kontinents an der Erprobung potenziell gefährlicher Medikamente an unschuldigen Menschen, die die damit verbundenen Risiken nicht vollständig verstehen.

“Ich meine, das fühlt sich wieder wie in den 1980er Jahren an, als die AIDS-Pandemie gerade in Südafrika ausbrach.

Walter Mashilo, ein weiterer 29-Jähriger, der als lokaler Aktivist bekannt ist, stimmt dem zu. Er sagt, dass seiner Meinung nach die Kinder von Abgeordneten und Ministern die ersten sein sollten, die diesen experimentellen Impfstoff erhalten, und nicht arme Menschen, die ausgetrickst werden, damit sie möglicherweise ihr eigenes Leben opfern.

“Wir sind uns darüber im Klaren, Genossen: Wir wollen diesen Impfstoff nicht”, verkündete Mashilo vor der vor ihm stehenden Menge, von denen viele mit der Aufschrift “Wir sind keine Versuchskaninchen” in die Höhe halten.

Traditionelle Heiler wollen, dass ihre Medikamente als wirksame Behandlung anerkannt werden, nicht neue Impfstoffe

Mit der höchsten gemeldeten Infektionsrate in Afrika ist Südafrika der Ausgangspunkt für die mögliche Einführung eines neuen Impfstoffs gegen das Coronavirus (COVID-19), weshalb dort mindestens ein Impfstoff getestet wird. Aber selbst traditionelle Heiler sagen, es geht zu schnell.

Wie so oft werden traditionelle Heilungsprotokolle wieder einmal von Regierungsbeamten in Afrika übersehen oder ignoriert, obwohl sie seit Jahrhunderten eingesetzt werden, um Menschen bei der natürlichen Heilung von Krankheiten zu unterstützen.

Viele traditionelle Heiler wehren sich lautstark gegen die Erprobung dieses neuen Impfstoffs gegen das Coronavirus (COVID-19), weil sie sagen, dass ihre Methoden bereits funktionieren und nicht die Injektion potenziell tödlicher Chemikalien in den Körper der Menschen erfordern.

“Wir werden keinem Impfstoff unterstützen, weil wir als Heiler glauben, dass unsere traditionelle Medizin keine Chance hat”, erklärte der 32-jährige Sellwane Mokatsi, ein Compliance Officer in Südafrika, der auch Mitglied der Organisation der traditionellen Heiler ist.

Unabhängig davon, ob die Aussicht besreght oder nicht, Volksmedizin zur Überwindung des Coronavirus (COVID-19) einzusetzen, bleibt es eine unbestreitbare Tatsache, dass unschuldige schwarze Leben ausgenutzt werden, um einen neuen Impfstoff auf den Markt zu bringen. Und die Frage bleibt: Kümmert es die Liberalen überhaupt?

“Wenn schwarze Leben eine Rolle spielen – und das tun sie – dann sollte sich jemand um diese Menschen kümmern”, schrieb ein Kommentator bei The Globe and Mail, der behauptet, er habe “während des Endes der Apartheid” an der UW Gastvorlesungen gehalten, als die Schule “ein Leuchtfeuer der Rassentoleranz und der wissenschaftsbasierten Entscheidungsfindung” war.

“Ich hatte große Hoffnung für Präsident Cyril, aber er könnte der letzt Präsident sein der die Demokratie präsentiert”, fügte derselbe Kommentator über Südafrikas derzeitigen Präsidenten Cyril Ramaphosa hinzu. “Was für ein trauriger Kommentar über Südafrika und die Wits University”.