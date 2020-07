Stark bewaffnete Einheiten patrouillieren am Stone Mountain in Georgia/USA

Stark bewaffnete Einheiten, bestehend „überwiegend aus Afroamerikaner“, zeigen sich tagsüber offensichtlich gut organisiert und orchestriert am Stone Mountain in Georgia/USA.



Bild zerohedge.com

Die Gruppe, die unter dem Namen “Not F**king Around Coalition” (NFAC) bekannt ist, marschierte am Unabhängigkeitstag durch den Stone Mountain Park in der Nähe von Atlanta und forderte die Entfernung der riesigen Felszeichnung der Konföderierten, die von Bürgerrechtlern als ein Denkmal des Rassismus betrachtet wird.

Bild zerohedge.com

Videoaufnahmen von der Kundgebung zum Unabhängigkeitstag, die in sozialen Medien veröffentlicht wurden, zeigten zahlreiche schwarz gekleidete Demonstranten – viele in paramilitärischer Kleidung und alle mit verhüllten Gesichtern -, die still und leise auf einem Bürgersteig im Park nebeneinander aufmarschierten.

Armed Black Americans showed up DEEP in Stone Mountain #Georgia today for the #4thofjuly ✊🏾✊🏾🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/ywwxnF1CXu — Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) July 5, 2020

Viele der Demonstranten trugen Gewehre, darunter auch Waffen militärischer Art, und einige trugen Munitionsgürtel, die ihnen über die Schultern gelegt wurden. Obwohl die überwiegende Mehrheit der Demonstranten Afroamerikaner zu sein schien, gehörten Protestierende verschiedener Rassen, Männer wie Frauen, zu der Gruppe.

John Bankhead, ein Sprecher der Stone Mountain Memorial Association, sagte, die Demonstranten seien friedlich und geordnet gewesen.

“Es ist ein öffentlicher Park, ein Staatlicher Park. Wir haben diese Proteste von Zeit zu Zeit zu verschiedenen Themen. Wir respektieren das Recht der Menschen auf den Ersten Verfassungszusatz”, sagte Bankhead gegenüber dem NBC-Nebensender WXIA-TV.

“Wir verstehen die Sensibilität des Themas hier im Park … also respektieren wir das und erlauben ihnen solange es friedlich ist, was es auch war.