Pastors prophetische Vision sieht in diesem Jahr UN-Truppen auf den Straßen Amerikas. Ganze Städte werden zerstört sein und ein wirtschaftlicher Zusammenbruch, der die Nation in CHAOS stürzt.

Pastor Dana Coverstone hatte in den letzten sieben Monaten mehrere prophetische Träume, und Visionen, die er für den Frühling und Sommer dieses Jahres sah, die bereits Wirklichkeit geworden sind. Nun ist er mit Einzelheiten über seine Traumvisionen für den Rest dieses Jahres an die Öffentlichkeit gegangen, und wenn seine Beschreibungen auch nur annähernd zutreffend sind, sieht die Situation nicht gut aus.

Wir haben sein Video und eine teilweise Abschrift unten veröffentlicht.

Pastor Dana Coverstone scheint ein sehr bescheidener Pastor zu sein und erhebt nicht den Anspruch, ein Prophet zu sein. Anfangs zögerte er, diese Träume / Visionen zu teilen, aber nachdem sich so vieles von dem, was ihm erschienen ist, Wirklichkeit wurde, fühlte er sich als Christ verpflichtet, seine Botschaft mit der Welt zu teilen. Er war schockiert und überwältigt von der Reaktion auf dieses Video, und er erklärt, dass er keine Ahnung hatte, dass diese Botschaft bei so vielen Menschen Widerhall finden würde.

Prophezeiung für die USA: Finanzieller Zusammenbruch, UN-Truppen auf den Straßen und Washington D.C. das brennen wird



Einige der bemerkenswerteren Passagen aus seiner Erklärung beinhalten Szenen eines finanziellen Zusammenbruchs, Truppen der Vereinten Nationen in den Straßen Amerikas, das Zusammentreiben von US-Bürgern durch das Militär, den Zusammenbruch von US-Städten und den Massentod.

Viele unserer Leser werden feststellen, dass diese Visionen völlig im Einklang mit anderen Vorhersagen und Projektionen stehen, die wir auf der Grundlage nachrichtendienstlicher Quellen geteilt haben. Ich habe seit 2008 persönlich vor dem finanziellen Zusammenbruch gewarnt, und ich habe Menschen wie Dave Hodges interviewt, die immer wieder vor der geplanten militärischen Invasion der UNO in die Vereinigten Staaten von Amerika gewarnt haben.

Hier nun die Teilabschrift von Pastor Coverstone, gefolgt von seinem Video, damit Sie sich die vollständige Botschaft selbst ansehen können:…….