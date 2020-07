Die neue Partei-Kleidung

Der gegenwärtige Trend, Gesichtswindeln zur Pflicht zu machen, wird wahrscheinlich über die Zukunft dieses Landes entscheiden. Über die Freiheit zum Widerspruch in diesem Land.

Das hört sich vielleicht übertrieben an, aber bedenkt Folgendes. Wenn sie eine universelle Maulwindel-Pflicht durchsetzen können, dann haben sie es geschafft, die Möglichkeit zum Widerspruch zu zerstören – bis auf den in deinem Kopf, genauso wie bei den Menschen in Orwells 1984.

Da trugen alle die selben Overalls der Partei. Alle äußerten die selben Parolen.

Alle sahen gleich aus, was einen die Seele zerstörenden Anblick universeller Konformität mit der Parteilinie schuf.