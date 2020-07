Wie Israels Propagandakrieg Europa zum Schweigen gebracht hat

Reuters

Rebecca Long-Bailey, die Sekretärin für Schattenbildung der britischen Labour-Partei, wurde kürzlich entlassen, nachdem sie einen Artikel über soziale Medien veröffentlicht hatte, in dem es unter anderem hieß, Israel habe die US-Polizei in der bei George Floyd angewandten Methode des Erstickens der Knie am Hals geschult.

Diese Behauptung ist in den letzten Wochen unter der globalen Linken weit verbreitet worden. Labour-Chef Keir Starmer beschuldigte Long-Bailey, einen Artikel mit einer „antisemitischen Verschwörungstheorie“ veröffentlicht zu haben. Offensichtlich hat die Labour-Partei nach dem Rücktritt von Jeremy Corbyn den Wind der Veränderung abgefegt – und die Veränderung verheißt nichts Gutes.

Israel zu beschuldigen wagen

Middle East Eye veröffentlichte am 25. Juni Einzelheiten zu dem……