USA: Kommt es zu einem Bürgerkrieg und wird die Wahl zum Präsidenten stattfinden?

Bereits in den letzten Artikeln habe ich die Frage einer möglichen “Balkanisierung” der USA und des zunehmenden Wegzugs von Konservativen und Gemäßigten aus den großen US-Bevölkerungszentren und bevölkerungsreichen US-Bundesstaaten diskutiert. So versuchen vermehrt US-Bürger in eher ländlichen Regionen wie Montana dem Chaos und den Zwangsmaßnahmen der meist von Demokraten geführten Bundesstaaten zu entkommen. Einige fliehen wegen der P(l)andemie und den harten Einschränkungen, die sie während der ersten Schließung erdulden mussten. Andere, weil sie Angst vor den zunehmenden Unruhen haben.

Die eigene Entwurzelung und der Umzug an einen völlig neuen Ort ist keine leichte Sache, besonders mitten in einer P(l)andemie. Für viele Menschen wäre eine solche Idee noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen. Immer mehr Menschen sind scheinbar in den USA bereit, ihr altes Leben hinter sich zu lassen und alles zu riskieren, um sich einen Freiraum zu bewahren.

Meiner Ansicht nach wird damit deutlich, dass sich die politische Linke…..