USA: Erster Bundesstaat verabschiedet Gesetzentwurf zum Schutz der Arbeitnehmer vor Mikrochip

Das Repräsentantenhaus von Michigan hat einen umstrittenen Gesetzentwurf verabschiedet, nach dem Menschen die einen Mikrochip haben oder erhalten werden Ihren Schutz der Privatsphäre gewährleistet wird.

Erklärtes Ziel des Gesetzentwurfs ist es, die Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer in Michigan zu schützen und das weitere Wachstum von Stellenanbietern zu fördern, wenn es um die aufstrebende Spitzentechnologie von Mikrochips geht.

Die Republikanerin Bronna Kahle schreibt in ihrer Presseerklärung:

Mit der Art und Weise, wie die Technologie im Laufe der Jahre zugenommen hat und auch weiter im Wachstum ist, ist es wichtig, dass die Anbieter von Arbeitsstellen in Michigan die Interessen des Unternehmens mit den Erwartungen ihrer Mitarbeiter an den Schutz der Privatsphäre in Einklang bringen”,so Kahle. “Die Mikrochip-Technologie ist in vielen Diskussionen zur Sprache gekommen, da Unternehmen im ganzen Land nach kostengünstigen Wegen suchen, um die Effizienz am Arbeitsplatz zu steigern. Während diese Miniaturgeräte auf dem Vormarsch sind, steigen auch die Forderungen der Arbeitnehmer nach dem Schutz ihrer Privatsphäre”.

Radiofrequenz-Identifikationsetiketten, die allgemein als Mikrochips bezeichnet werden, beginnen als neue technologische Geräte auf den Markt zu drängen, die helfen sollen, alltägliche Geschäftspraktiken zu rationalisieren. Die Chips, die ungefähr die Größe eines Reiskorns haben, werden in die Hände der Angestellten implantiert und dienen als Ersatz für Ausweise, Zeitkarten, Benutzernamen und Passwörter für die Sicherheitsfreigabe und sogar Kreditkarten.

Es sind zwar nur wenige Unternehmen mit Sitz in den USA bekannt, die Mikrochips in ihre Mitarbeiter implantieren, doch könnten demnächst mehrere Stellenanbieter nachziehen – darunter auch Unternehmen in Michigan.

Obwohl diese Art von Technologie noch nicht ganz in unserem Bundesstaat Einzug gehalten hat, wäre ich nicht überrascht, wenn sie in den nächsten Jahren landesweit zu einer Standard-Geschäftspraxis wird”, sagte Kahle. “Wir sollten unbedingt jeden möglichen Schritt unternehmen, um diesen Geräten einen Schritt voraus zu sein”.