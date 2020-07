Moderna-Aktien fielen um 9,5%! In Phase 2 muss etwas Hässliches passiert sein

Robert F. Kennedy Jr.

Bill Gates und die WHO behaupten, dass sie Vertrauen in die beiden führenden COVID-Impfstoffe haben: den Impfstoff von AstraZeneca (Oxford) und Moderna’s. Gates investiert in beide Konzerne. Ihre Befürwortung dieser beiden Zitronen sollte jeden beunruhigen, der hofft, dass die Operation Warp Speed, ihr milliardenschwerer Schirmherr und die globalen Regulierungsbehörden in der Lage sind, eine sichere oder wirksame Spritze zu liefern.

Seit Februar versprechen Gates, Fauci und die WHO einen Impfstoff, der bei 7 Milliarden Menschen lebenslange Immunität induzieren, die Übertragung verhindern und minimale Nebenwirkungen auferlegen wird.

Ihr gegenwärtiger Wettlauf mit den niedrigere Erwartungen und den schlechten Leistungen ihres in Schwierigkeiten geratenen Produkte kann Schritt halten. Gates deutet nun an, dass der Impfstoff die Übertragung nicht verhindern könnte. Fauci wird sich nun mit einer Immunität von 70% zufrieden geben.

Nachdem sich Tierversuche als unwirksam gegen COVID-19 erwiesen hatten, startete Astra-Zeneca dennoch Versuche am Menschen. Der Hauptentwickler, Andrew Pollard, versprach zunächst, seinen Impfstoff gegen ein Placebo zu testen – etwas, was kein Impfstoffentwickler je gewagt hat; solche Tests zeigen Sicherheitsprobleme auf. Pollard gab nach und verabreichte seinen Testpersonen nun eine notorisch reaktionsfähige Meningitis-Impfstoff – ein gängiger Trick, um Verletzungen durch experimentelle Impfstoffe zu kaschieren. Zu den 50 aufgeführten Nebenwirkungen von Meningitis-Impfstoffen gehören Guillain-Barré; Krämpfe; Kawasaki-Krankheit; akute disseminierte Enzephalomyelitis; Blinddarmentzündung; Lungenentzündung; Staphylokokkeninfektion; Gürtelrose; Überbleibsel der Ductus vitellointestinales; Cushing-Syndrom; Virushepatitis; Krampfanfälle; Krämpfe; Bell’sche Lähmung; suizidale Depression; Sepsis und Tod.

Moderna verzichtete ganz auf Tierversuche und schickte dann 20% der Gruppe mit hoher Dosis und 6% der Gruppe mit niedriger Dosis in ihrer Phase der 1-Studie am Menschen ins Krankenhaus. Gestern fielen die Aktien von Moderna um 9,5% aufgrund von Nachrichten über Verzögerungen bei Phase-3-Studien. In Phase 2 muss etwas Hässliches passiert sein.

Beide armseligen Impfstoffe teilen eine einzige Hoffnung: Sie sind beide zu groß, um zu scheitern. Die Oxford-Impfung hat von der britischen Regierung 90 Millionen Pfund erhalten und stellt bereits Milliarden von Dosen her. Moderna hat 500 Millionen Dollar von Fauci erhalten und stellt bereits 2 Milliarden Dosen her. Wir sind die Armen!

robertfkennedyjr