Die Bezos-Zukunft: Warum Jeff Bezos gestoppt werden muss, bevor es zu spät ist

Wenn Sie nicht Jeff Bezos sind, sollten Sie nicht begeistert sein, in einer Welt zu leben, die von Jeff Bezos entworfen und kontrolliert wird. Und selbst wenn Sie Jeff Bezos sind, seien Sie gewarnt: Es wird trotzdem nicht gut ausgehen. Wenn wir in die Zukunft Amazoniens blicken, wenn wir versuchen, uns den Endpunkt ihrer sich entfaltenden strukturellen Logik vorzustellen, können wir sehen, dass sie nirgendwohin führt, wo es wünschenswert wäre. Und wenn wir ihren Kurs nicht ändern, wird die Bezos-Zukunft kommen, und sie wird dystopisch sein.

Amazon.com begann als Buchhändler, aber für Bezos ging es nie wirklich um Bücher. Als er Anfang der 1990er Jahre bei einem Hedge-Fonds arbeitete, erkannte er, wie schnell das Internet wuchs, und wusste, dass, wer schnell handelte, den Markt für Online-Verkäufe in die Enge treiben konnte. Bezos begann mit Büchern, weil es so viele verschiedene Titel gibt, was bedeutet, dass es für einen Online-Händler einfach war, einen breiteren Katalog zu haben als jede physische Buchhandlung. Das Ziel war es jedoch, ein “Alles”-Geschäft zu werden, was genau das ist, was es heute ist. Tatsächlich ist es mehr als nur ein Laden: Amazon Web Services dominiert das Cloud Computing, und das Unternehmen besitzt alles, von Whole Foods über Zappos und Goodreads bis hin zu seinem eigenen preisgekrönten Film- und Fernsehstudio. Amazons gruseliges “Klingeln” weitet die Videoüberwachung auf das ganze Land aus, und die Gesichtserkennungssoftware “Recognition” kommt bald in ein Polizeirevier in Ihrer Nähe. Eine Untersuchung der New York Times in Baltimore zeigte, dass Amazon viele Aspekte des Lebens der Menschen in einer Stadt infiltriert hatte. Händler führen dort ihre Geschäfte durch, Menschen, die Arbeit brauchen, erledigen schlecht bezahlte niedere Arbeiten für den “Mechanical Turk”-Service des Unternehmens, ein großer Hausbauer baut Häuser, die mit Amazon Echo ausgestattet sind, öffentliche Bibliotheken haben Hörbücher von Audible, Amazonas-Spinde stehen in Dutzenden von Lebensmittelläden, Amazonas-Lastwagen schwirren von den Lagern von Amazon aus überall herum, und die Amazonas-Apotheke versucht nun, die Arzneimittelversorgung zu verdrängen. Wie die Technikkommentatorin Amy Webb es ausdrückte, ist Amazon “die unsichtbare Infrastruktur geworden, die unser tägliches Leben antreibt … die meisten von uns wissen nicht 95 Prozent von dem, was Amazon tut”. Sie verhält sich, sagt sie, eher wie ein “Nationalstaat” als wie ein Unternehmen. Sie ist heute die umsatzstärkste Internetfirma und wächst ständig.

Was ist hier das Endspiel? Amazon scheint “den Markt dominieren” zu wollen. Das Ziel ist endloses Wachstum. Amazon will alles. Es sollte kein Zweifel daran bestehen, dass Amazon irgendwann versuchen wird, öffentliche Einrichtungen wie den…..