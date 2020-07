Covid-19: Eine von Gates unterstützter Impfhersteller in Indien will Mitte August den Impfstoff freigeben

Der Konzern der diesen Impfstoff entwickelt wir von der Gatesfoundation unterstützt. Im 2019 erhielt bharatbiotech.com knapp $19,950,062 an Gelder. Zu lesen hier und hier.

Reuters

Indien hat seinen Plan angekündigt, den ersten Impfstoff gegen Covid-19 bis Mitte August, also in nur 6 Wochen, von den momentan laufenden Tests an Menschen in den allgemeinen Gebrauch zu überführen. Bharat Biotech International, ein Impfstoffhersteller, erhielt Anfang dieser Woche die behördliche Genehmigung für den Beginn klinischer Versuche am Menschen für seinen experimentellen Impfstoff.

Bloomberg berichtet, dass in einem Schreiben des Indian Council of Medical Research vom 2. Juli an die klinischen Prüfstellen mitgeteilt wurde, dass der Impfstoff “bis zum 15. August, nach Abschluss aller klinischen Studien, für das öffentliche Gesundheitswesen eingeführt werden soll” und dass die Herstellung des Impfstoffes “eines der Projekte mit höchster Priorität ist, das auf höchster Regierungsebene überwacht wird”.

Es gibt keinen Beweis dafür, dass der Impfstoff von Bharat Biotech für den Menschen sicher ist, ganz zu schweigen davon ob dieser auf kurz- oder langfristige Zeit einen wirksamen Schutz bietet. Der “vorgesehene” Zeitrahmen ist viel kürzer als andere Bemühungen zur Herstellung eines Impfstoffes.



Es wurde noch nie ein wirksamer Impfstoff gegen eine der Krankheiten aus der Familie der Coronaviren entwickelt.

Diese enorme Geschwindigkeit in der dieser Impfstoff freigeben werden soll hat viele in der medizinischen Bruderschaft alarmiert. In einem Tweet eines Medizinforschers der indischen Manipal-Universität heist es:

Ein solcher beschleunigter Entwicklungspfad wurde noch nie für irgendeine Art von Impfstoff beschritten, auch nicht in anderen Ländern. Selbst bei beschleunigten Zeitplänen erscheint dies übereilt und birgt daher potenzielle Risiken.