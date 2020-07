Syrien bereitet sich auf die militärische Konfrontation mit der Türkei im Nordosten vor

southfront.org

Die syrische Armee und die Nationalen Verteidigungskräfte haben als Reaktion auf die neue Runde aggressiver Aktionen der türkischen Armee und ihrer Stellvertreter im Nordosten Syriens ihre Streitkräfte in hohe Alarmbereitschaft versetzt.

Foto: R4BIA.com

Mehrere Konvois von Regierungskräften, darunter mehrere T-62M-Kampfpanzer und eine Reihe von mit schweren Maschinengewehren ausgerüsteten Lastwagen, wurden nach intensiven türkischen Artillerieschlägen auf Stellungen der kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräfte und der Armee bei al-Nuyhat in der nördlichen al-Hasaka und Hushanah in der nördlichen Raqqah auf dem Land von Ayn Issa eingesetzt. Eine weitere Gruppe von Regierungstruppen wurde in der Nähe der Stadt Tell Tamr stationiert.

Lokalen Quellen zufolge führten die jüngsten türkischen Anschläge zu keinen Opfern unter Zivilisten oder Militärangehörigen. Nichtsdestotrotz verwandelten die regelmäßigen türkischen Angriffe auf diese Gebiete einen großen Teil des relativ nahe am türkisch besetzten Gebiet gelegenen Gebiets in ein Niemandsland. Die syrischen Staatsmedien berichteten auch, dass die Türkei nordwestlich von Tell Tamr ein neues Ausbildungslager für ihre Stellvertreter eingerichtet hat.

Während die Chancen für eine offene, umfassende militärische Konfrontation zwischen der Türkei und der syrischen Armee im Nordosten Syriens nach wie vor gering sind, trägt das militärische Patt mit regelmäßigen Waffenstillstandsverletzungen eindeutig nicht zu irgendeinem Friedensprozess bei.

Unterdessen haben die US-Truppen, die die Trump-Administration angeblich vor einiger Zeit größtenteils aus Syrien abgezogen hatte, dort ihre militärische Infrastruktur ausgebaut. Kürzlich errichteten sie einen neuen Flugplatz etwa 8 km südlich der Stadt al-Ya’rubiyah in der Provinz al-Hasakah. Lokale Quellen berichten, dass die US-Streitkräfte dort aktiv neue Ausrüstung und Materialien einsetzen, Baracken bauen und Betonbarrieren errichten. Einheiten der Syrischen Demokratischen Streitkräfte sind angeblich auch an der Sicherung des Umkreises des Flugplatzes beteiligt.

Mindestens ein Soldat wurde bei einem Angriff von Bewaffneten auf einen Kontrollpunkt in der Stadt Talfita im westlichen Teil der Region Qalamun, nahe der Grenze zum Libanon, getötet und drei weitere verletzt. Nach dem Angriff entsandten die Armee und die Sicherheitskräfte weitere Einheiten in das Gebiet, um die Angreifer zu finden und zu neutralisieren. Berichten zufolge ist auch die Hisbollah beteiligt.

Solche Angriffe in West-Qalamun sind aufgrund der strengen Sicherheitsmaßnahmen eine ungewöhnliche Entwicklung. Ein früherer bemerkenswerter Vorfall dieser Art ereignete sich im Dezember 2019, als bewaffnete Männer einen Armeecheckpoint in der Stadt Rankos im Osten Qalamuns stürmten. Danach wurden alle Angreifer in einer Reihe von Operationen innerhalb weniger Wochen nach dem Vorfall aufgespürt und neutralisiert.