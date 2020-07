Nochmal 637000 Schicksale die unverschuldet in die Arbeitslosigkeit getrieben worden sind von Laien.Und stell dir vor du bist der nächste.Aber das war alles was sie für uns bereit hatten obwohl sie unsere Angestellten sind. Deshalb nimmt Euer Schicksal selber in die Hand werdet gesund und lebt Euer Leben ohne Befehle von Oben.Wer ist wichtigervin der Gesellschaft die die Befehlen oder die die Gehorchen.Immer die kleinen denn die großen sind Eintagsfliegen.

