Die Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft ist für die überwiegende Mehrheit der US-Bürger kein Indikator für Wohlstand geworden.

Dies ist in The New York Times angegeben.

«In fast jedem anderen Land mit hohem Einkommen sind die Menschen in den letzten drei Jahrzehnten reicher geworden und konnten viel länger leben. Aber nicht in den Vereinigten Staaten. Trotz der Tatsache, dass die Durchschnittseinkommen gestiegen sind, ging ein erheblicher Teil der wirtschaftlichen Vorteile an die Reichen», schreibt NYT.

Es gibt mehrere Gründe für solche Trends, aber der wichtigste ist der Mangel an politischer Macht bei der Mehrheit der Bevölkerung. Die Veröffentlichung stellt….