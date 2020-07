Konkurse! Der Tsunami beginnt

Nissan Motor co könnte in den USA schließen

1. Größte Autovermietungsfirma ( Hertz) meldete Konkurs an – ihnen gehören auch Thrifty und Dollar

2. Größtes Trucking-Unternehmen ( Comcar) meldete Konkurs an – sie haben 4000 Lastwagen

3. Ältestes Einzelhandelsunternehmen ( JC Penny) meldete Konkurs an – soll nun für Kleingeld von Amazon übernommen werden

4. Größter Investor der Welt ( Warren Buffet) verlor in den letzten 2 Monaten $50B

5. Größte Investmentgesellschaft der Welt ( Blackrock ) signalisiert Katastrophe in der Weltwirtschaft – sie verwalten über $7 Billionen

6. Größtes Einkaufszentrum Amerikas ( Mall of America) stellte die Zahlung von Hypothekenzahlungen ein

7. Seriöseste Fluggesellschaft der Welt ( Emirates) entlassen 30% ihrer Mitarbeiter

8. Das US-Finanzministerium druckt Billionen, um zu versuchen, die Wirtschaft am Leben zu erhalten – ihre Bilanz wird $7 T+

9. Geschätzte Zahl der Einzelhandelsgeschäfte, die 2020 schließen werden – 12.000 bis 15.000.

Folgende große Einzelhändler haben die Schließung angekündigt:

J. Crew

— Gap

— Victoria’s Secret

— Bath & Body Works

— Forever 21

— Sears

— Walgreens

— Gamestop

— Pier 1 Imports

— Nordstrom

— Papyrus

— Chico’s

— Destination Maternity

— Modell’s

— A. C. Moore

— Macy’s

— Bose

— Art Van Furniture

— Olympia Sports

— KMart

— Specialty Cafe & Bakery

Massive Ausfälle bei Hypothekenkrediten, Kreditkarten- und Autokrediten werden erwartet

Die tatsächlichen Auswirkungen von Covid -19 werden im dritten Quartal 2020 bekannt werden.

Die Arbeitslosenzahlen haben mit 38+Millionen ein Allzeithoch erreicht – die Arbeitslosigkeit liegt bei über 25% (von 160 Millionen Erwerbstätigen sind fast 40 Millionen arbeitslos). Ohne Einkommen wird die Verbrauchernachfrage drastisch zurückgehen und die Wirtschaft wird in den freien Fall geraten.

Dies sind nur die USA…

Ähnliche Dinge können in anderen Teilen der Welt geschehen.