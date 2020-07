Ehemaliger CIA-Agent: Einige Verschwörungstheorien sind real

strategic-culture.org

Von Philip Giraldi

Philip Giraldi ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt

Wie lässt sich eine Verschwörungstheorie am besten entlarven? Nennen Sie sie eine Verschwörungstheorie, ein Etikett, das an und für sich Unglauben impliziert. Das einzige Problem dabei ist, dass es sowohl in der Geschichte als auch in der Gegenwart viele tatsächliche Verschwörungen gegeben hat und viele von ihnen nicht im Geringsten theoretischer Natur sind. Verschwörungen verschiedener Art führten zur amerikanischen Beteiligung an beiden Weltkriegen. Und wie auch immer man zu Präsident Donald Trump stehen mag, es muss eingeräumt werden, dass er das Opfer einer Reihe von Verschwörungen war, zunächst, um ihm die GOP-Nominierung zu verweigern, dann, um sicherzustellen, dass er bei den Präsidentschaftswahlen besiegt wird, und schließlich, um seine Präsidentschaft vollständig zu delegitimieren.

Vor Trump gab es zahlreiche Verschwörungs-“Theorien”, von denen viele recht plausibel waren. Man denke an den “Selbstmord” von Verteidigungsminister James Forrestal, gefolgt von der Ermordung John F. Kennedys, die sowohl Kuba als auch Israel glaubwürdig zugeschrieben wird. Und dann ist da noch 9/11, vielleicht die größte Verschwörungstheorie von allen. Israel wusste ganz klar, dass er kommen würde, als die fünf tanzenden Shlomos sich in New Jersey tummelten und sich selbst filmten, als die Zwillingstürme einstürzten. Auch die Saudis könnten…..