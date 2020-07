Celente: “Wenn wir die Freiheit nicht wiederherstellen, ist Amerika tot”

Gerald Celente, ein Top-Trendforscher und Herausgeber von The Trends Journal, erklärte bereits im März, dass die “Größte Depression” bereits begonnen habe.

Nun meint er, hätten Politiker, die “Schwachköpfe und Verrückte” seien, die Wirtschaft aus politischen Gründen stillgelegt, um Präsident Trump daran zu hindern, im November eine zweite Amtszeit zu gewinnen. erklärt Celente,

“Sie haben die Wirtschaft zerstört. Die Wirtschaft ist tot. Diese kleinen Liberalen, ich bin hier von ihnen umgeben. . . Cuomo liebende Liberale, als es anfing, sagten sie alle, dass es zurückkommen wird. Es kommt nicht zurück. Die Wirtschaft ist tot, und die Politiker haben sie getötet…

Sie tun dies als einen Machttrip und um zu zeigen, dass Präsident Trump es falscht macht. Also, sie sehen es so…

Wenn Trump schlau wäre, und ich denke, diese Karte wird er ausspielen, dann würde er den Demokraten die Schuld an der Abschaltung der Wirtschaft geben. Ich mag keine der beiden Parteien, weil ich ein politischer Atheist bin, aber er wird die Schuld auf sie schieben, und das zu Recht. Trump wird es klar und deutlich sagen müssen, dass der Grund dafür, dass Sie arbeitslos sind, dass Sie Ihr Geschäft verloren haben und dass die Kriminalität eskaliert ist, weil die “Demokraten” die Wirtschaft zum Erliegen gebracht haben. Das ist die Art und Weise, wie ich ihn sehe, die Trumpfkarte auszuspielen”.

In früheren Interviews auf USAWatchdog.com sagte Celente voraus, dass das Gold bei einem Goldpreis von $1.485 pro Unze abheben und nie mehr zurück fallen würde. Es sieht so aus, als hätte sich diese Vorhersage bewahrheitet. Celente sagt, dass der Goldpreis viel höher steigen wird. Celente weiter…..



“Man schaut auf die Goldpreise. Schauen Sie sich an, wohin die Goldpreise gehen. Wie lange sage ich das schon? Als das alles begann, sagte ich “Boom”, Sie werden sehen, dass der Goldpreis in die Höhe schnellen wird, und jetzt liegt er bei etwa 1.800 Dollar pro Unze. Silber wird folgen, wenn der Goldpreis 2.000 $ pro Unze durchbricht. Das liegt daran, dass diese Wirtschaft nach unten fällt und sich nicht erholen wird. Laut Yelp werden 53% der Restaurants nicht wieder öffnen. Im Durchschnitt werden 43% der Betriebe nicht wieder eröffnen, und die Großen werden sie fressen. Hier eine Schlagzeile: “Große Hotels könnten von Beihilfen profitieren”. Das stimmt, immer mehr Milliarden und Abermilliarden von Dollar gehen an die großen Hotels… . . Warum geht es mit den Märkten bergauf? Die US-Notenbank wird weiterhin Geld in unsere großen Jungs pumpen, die seit Beginn der “Krise” um etwa 650 Milliarden Dollar reicher geworden sind. Wir werden alle zu Arbeitern auf der Plantage von ‘Slavelandia’, und es bleiben nur ein paar Krümel für die Sklaven.

Celente sagt, dass die Demokratische Partei jetzt Kommunisten und Marxisten sind, und er glaubt, dass sie ihre Taktik anwenden werden. Celente prophezeit,….

“In diesem Sommer werden Sie Gewalt erleben, wie wir sie noch nie zuvor gesehen haben. Sie werden sehen, wie die Polizei gegen das Volk vorgeht, je gewalttätiger sie wird desto stärker wird sie militarisiert werden. Wenn wir uns nicht für den Frieden vereinen und die Freiheit wiederherstellen, ist Amerika tot.

Abschließend meint Celente, dass Trump eine zweite Amtszeit gewinnen kann und sagt: “Alles, was er tun muss, ist, die Swing-Staaten zu gewinnen. Das ist alles.”

Das Interview in englisch