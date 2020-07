Sturmwarnung

zerohedge.com

Die USA sind in den Monaten des Coronavirus so verrückt geworden, dass eine Orgie von Plünderungen, Brandstiftung und Mord, zusätzlich zu den epischen Arbeitsplatzverlusten und dem geschäftlichen Scheitern, die Aktienmärkte in ein Auf und Ab trieb, das die Rekordhöhen fast wieder erreichte.

Das macht doch Sinn, oder?

Gegen Ende der Woche ging der Markt etwas zurück, aber machen Sie sich keine Sorgen. Die US-Notenbank wird noch einmal ankündigen, dass sie das eine oder andere tun wird, und schon geht der Markt wieder ins Rennen.

Im Hintergrund dieser Wochen der Proteste, Unruhen, Plünderungen und Brandstiftung steht die sich auflösende Wirtschaft, was bedeutet, dass so ziemlich jeder in diesem Land nicht mehr in der Lage sein wird, so weiterzumachen, wie wir es gewohnt sind.

Reduzierter Lebensstandard

Jeder wird es schwerer haben, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Jeder wird schockierende Verluste an Reichtum, Status und Komfort hinnehmen müssen. Und so traurig wie es auch ist, wird jeder von der Hektik der Ereignisse zu überrascht sein, um die Gründe dafür zu verstehen.

Die Kurzversion dieser Geschichte ist, dass wir unsere Ressourcen überschritten haben, insbesondere die grundlegenden Energieressourcen, die für alle anderen Aktivitäten benötigt werden.

Das verwirrt auch die Öffentlichkeit, aber man kann es darauf hinauslaufen lassen, dass die Kosten für die Förderung des Öls für die Kunden zu hoch und für die Ölproduzenten nicht hoch genug sind, um ihre Kosten zu decken – ein Dilemma.

Ein Ergebnis war der rasche Bankrott der Schieferölindustrie. Eine andere ist die fortschreitende Verarmung der ehemals breiten Mittelklasse Amerikas – eine Krankheit, die die Bewohner der Wall Street, die berüchtigten ein Prozent (der Bevölkerung), die immer noch in steigenden Aktienkursen und Dividenden schwelgen, während alle anderen mit oder ohne das zusätzliche Leid des Covid-19 Wind in den Graben saugen, vorerst abgewehrt hat.

Zu den Verwirrten und Verblüfften gehört der gesamte Führungskern……