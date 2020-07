MARKmobil Aktuell – Kinder in Windeln

Jetzt krämpeln die Amerikaner die Ärmel hoch. Sie stehen auf für ihr Land und verteidigen die Gesetze, die Geschichte und ihre Kultur. In kleinen Gruppen sorgen sie für Stabilität und Ordnung in ihrer Nachbarschaft. Nicht unbedingt mit Waffengewalt. Manchmal reicht es auch schon, ein Denkmal vor dem Sturz zu bewahren.

Die “Tucker Carlson Tonight”-Nachrichtensendung hat gestern Abend ein umfassendes Bild der aktuellen Lage in den USA gezeichnet. Die Amerikaner stehen auf und bieten dem herumstreunenden Mob die Stirn. Denn eines haben sie verstanden: Wenn man genauer hinschaut, dann besteht der Mob nur aus “Kindern in Windeln, die so tun, als ob sie Revolution spielen”.

MARKmobil hat längere Ausschnitte der Sendung vom 30.6.2020 übersetzt. Moderator Carlson schildert darin unter anderem den dramatischen Fall eines Ehepaares aus St. Louis, dass sich nur mit seinem eigenen Maschinengewehr gegen fünfhundert “Protestler” zur Wehr setzen konnte. Und von Autonomen-Stadträten, die für die Auflösung der Polizei gestimmt haben, aber jetzt Personenschutz verlangen, weil es ihnen draußen zu gefährlich ist…