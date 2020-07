Fauci räumt ein, dass künftige COVID-Impfstoffe nicht wirken werden, und gibt “Impfgegnern” die Schuld am Scheitern von Big Pharma

Ein Impfstoff gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) ist noch nicht einmal auf dem Markt, und Anthony Fauci gibt bereits zu, dass er nicht wirksam sein wird und das natürlich wegen den “Impfgegnern”.

In einem Interview mit CNN beklagte Fauci kürzlich die Tatsache, dass Millionen Amerikaner ihm, der Pharmaindustrie, Bill Gates und anderen misstrauen, die darauf drängen, dass sich alle Menschen impfen lassen, sobald ein Impfstoff gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) auf den Markt kommt.

Laut Fauci wird ein zukünftiger Impfstoff gegen das neuartige Virus wahrscheinlich nicht funktionieren, weil fast 30 Prozent der Amerikaner bereits angedeutet haben, dass sie ihn nicht einnehmen werden, nicht jetzt und auch nicht in Zukunft. Aus diesem Grund, so Fauci, werde die so genannte “Herdenimmunität” nicht möglich sein, was den Impfstoff nachweislich nutzlos mache.

Ähnlich wie bei seinem Argument mit der Gesichtsmaske kann ein Impfstoff gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) nur dann funktionieren, wenn ihn jeder erhält. Wenn auch nur ein kleiner Prozentsatz Nein sagt, dann sind alle anderen aus irgendeinem Grund nicht geschützt.

Fauci beklagt: “Es gibt ein allgemeines Gefühl gegen die Wissenschaft, gegen Behörden und gegen Impfstoffe unter einigen Menschen in diesem Land – relativ gesehen ein alarmierend hoher Prozentsatz der Menschen” und behauptete weiter, dass die Regierung “noch viel Arbeit” zu leisten habe, um die Menschen über Impfstoffe “aufzuklären”.

Fauci: Der beste Impfstoff, der je geschaffen wurde, war gegen Masern

Bei der Erläuterung der potenziellen Wirksamkeit eines künftigen Impfstoffs gegen das Coronavirus (COVID-19) räumte Fauci ein, dass er nicht annähernd an die angebliche Wirksamkeit anderer Impfstoffe heran reichen werde, unabhängig davon, wie viele Menschen sich für die Einnahme dieses Impfstoffs entscheiden.

“Das Beste, was wir je getan haben, sind die Masern, die zu 97 bis 98 Prozent wirksam sind”, erklärte Fauci und bezog sich dabei natürlich auf den MMR-Impfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln, der mit der Verursachung von Autismus bei Kleinkindern, insbesondere bei afroamerikanischen Jungen, in Verbindung gebracht wurde.

“Das wäre wunderbar, wenn wir es schaffen würden”, fügte Fauci hinzu. “[Aber] ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden. Ich würde mich mit [einem] 70 Prozent, 75 Prozent wirksamen Impfstoff begnügen”, fügte Fauci hinzu.

Am Ende wird es nie einen wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus (COVID-19) geben, so Faucis grundlegende Schlussfolgerung. Doch anstatt das Scheitern auf den (überstürzten) Impfstoff selbst oder gar auf das mutierende Virus zu schieben, entschied er sich stattdessen dafür, die Leute zu verfolgen, die den Impfstoff ablehnen werden, was lächerlich ist.

Fauci ist auch zutiefst verärgert über die Tatsache, dass Millionen von Amerikanern die Vorstellung nicht abkaufen wollen, dass Stoffmasken Schutz vor Virusübertragungen bieten. Da nicht jeder eine träg, sei es “ein Rezept für eine Katastrophe”,und er ist auch verärgert über die angeblich zu schnelle Wiedereröffnung einiger Staaten.

“Es gibt einige Staaten, in denen die Führung und die Entscheidung [für die Öffnung] ein wenig zu voreilig waren”, sagte Fauci im Interview. “Es gibt andere, in denen die Führung es richtig gemacht hat, aber die Bürger nicht auf sie gehört haben”.

Letztendlich scheint Faucis größter Vorwurf zu sein, dass die amerikanische Öffentlichkeit sich weigert, jede einzelne Richtlinie und Anweisung der Regierung zu befolgen, egal wie absurd oder widersprüchlich sie ist. Seiner Ansicht nach sollte jeder, der sich nicht in einer Position der “Autorität” befindet, einfach das tun, was die “Autorität” von ihm verlangt, ohne Fragen zu stellen.

Es ist sowohl ermutigend als auch humorvoll zu sehen, wie Regierungsvertreter wie Fauci sich über den massenhaften öffentlichen Widerstand gegen ihren Unsinn winden. Vielleicht bemerken sie endlich und ziehen sich zurück – wir können doch träumen, oder?