Es geht immer noch verrückter! Größte Milchviehfarm der Welt ist in der Wüste in Saudi Arabien

Es geht immer noch verrückter! Größter Milchviehbetrieb Europas mit 20.000 Kühen geplant und größte Milchviehfarm der Welt ist in der Wüste in Saudi Arabien

Paradox: Obwohl der Verkauf von Milch nach all den aufgedeckten Skandalen eingebrochen ist und Millionen gesunde Rinder auf Grund der Schließung von Schlachthöfen eingeschläfert wurden, wird weiterhin fleißig investiert, und zwar in Megaställe oder LandwirtschaftXXL. Deutschland ist nicht nur der größte Fleischproduzent in Europa, sondern mit 33 Millionen Tonnen Milch auch der größte Milcherzeuger. Möglich machen es die 4 Millionen Turbokühe. Ihr Milchausstoß hat sich in den letzten 50 Jahren verdreifacht. Für billige Milch werden sie verheizt und sie enden als ausgelaugte Kühe krank im Schlachthof, nachdem…..