Die wenig bekannte, aber mächtige US-Agentur für Globale Medien hat die Demonstranten in der Stadt finanziert und ihnen mit technischer Unterstützung geholfen

Bild AP

Stellen Sie sich vor, wie die amerikanische Regierung reagieren würde, wenn mehrere chinesische Staatsbehörden wie Xinhua enttarnt würden, die insgeheim Protestgruppen in den Vereinigten Staaten dabei helfen, sich der Überwachung und dem harten Durchgreifen der Strafverfolgungsbehörden zu entziehen.

Washington würde China wahrscheinlich mit einem Krieg drohen. Grob gesagt hat die wenig bekannte, aber mächtige US-Agentur für globale Medien in Hongkong genau dies getan. Sie überwacht die Finanzierung verschiedener Nachrichten- und Informationsoperationen auf der ganzen Welt, darunter Voice of America und Radio Free Asia.

Etwa 2 Millionen US-Dollar waren für die Protestbewegung in Hongkong vorgesehen, wurden aber jetzt im Rahmen einer Generalüberholung und Umstrukturierung durch einen neuen Agenturchef eingefroren. Der CEO Michael Pack, ein Verbündeter von Präsident Donald Trump, hat die Finanzierung in Hongkong, die offenbar in seiner Management-Revision aufgefangen wurde, nicht spezifisch ins Visier genommen.

Die Umstrukturierung hat jedoch unbeabsichtigterweise die US-Finanzierung aufgedeckt, die von lokalen Protestierenden und Pan-Demokraten lange Zeit abgelehnt worden war.

Nach Angaben des Time Magazine sollten die aufgehaltenen Gelder durch den in Washington ansässigen Open Technology Fund (OTF) verteilt werden, der angeblich eine unabhängige gemeinnützige Organisation ist, aber vom US-Kongress finanziert wird. Ein annulliertes Projekt bestand darin, “ein Cybersicherheits-Reaktionsteam für Zwischenfälle” einzurichten, um Protestierende nach der Analyse “chinesischer Überwachungstechniken” mit “sicheren Kommunikationsanwendungen” zu versorgen.

Laut Time war die OTF “ein wichtiger früher Geldgeber von Signal, der verschlüsselten Messaging-Anwendung der Wahl für viele Demonstranten in Hongkong. Zwischen 2012 und 2016 spendete sie fast 3 Millionen US-Dollar für die Entwicklung des Verschlüsselungsprotokolls, auf dem die Anwendung aufbaut”.

Ein weiteres ausgesetztes Projekt war “ein Krisenreaktionsfonds”, der “seit Beginn der Unruhen im Juni letzten Jahres mehrere Auszahlungen an Gruppen in Hongkong vorgenommen hat”. “Das Einfrieren”, berichtete Time, “hat bisher mindestens eine Auszahlung aus dem Krisenreaktionsfonds im Zusammenhang mit Hongkong verhindert”.

Libby Liu, die ehemalige CEO der OTF, die wegen des Finanzierungsstopps zurückgetreten war, bestätigte die Operationen. “Wir haben mehrere Projekte in Hongkong untergebracht”, sagte Liu gegenüber Time. “Wir können [den Menschen in Hongkong] nicht helfen, sich vorzubereiten, wenn wir nicht im Geschäft sein können”.

Die Agentur und die OTF sind nicht die einzigen. Die National Endowment for Democracy, eine weitere vom Kongress finanzierte Einrichtung, gab im vergangenen Jahr 643.000 US-Dollar in Hongkong aus. Im Jahr 2013 waren es nach eigenen Angaben 695.031 US-Dollar. Diese Beträge scheinen in etwa wiederkehrende jährliche Ausgaben in der Stadt zu sein, zumindest bis Dezember, als Peking Sanktionen gegen die Stadt verhängte.

Sie sind wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs.