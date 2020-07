Wie lange werden die Europäer arbeiten?

Eurostat hat eine interessante Prognose darüber veröffentlicht, wie lange eine Person erwarten kann, während ihres Lebens auf dem europäischen Arbeitsmarkt aktiv zu sein. Die Daten werden in Jahren gemessen und basieren auf einer Person, die im Jahr 2019 15 Jahre alt war. Im Durchschnitt betrug die erwartete Dauer des Arbeitslebens in der Europäischen Union 35,2 Jahre – 3,6 Jahre länger als im Jahr 2000. In den einzelnen Mitgliedsstaaten reicht sie von 32 Jahren in Italien bis zu 42 Jahren in Schweden.

Die Daten umfassen auch mehrere Länder außerhalb der EU, und ihre Zahlen sind unterschiedlich. In der Türkei zum Beispiel kann ein 15-Jähriger mit einer Lebensarbeitszeit von 29,3 Jahren rechnen. In Island hingegen kann ein 15-Jähriger damit rechnen, wesentlich länger zu arbeiten – insgesamt 45,8 Jahre. Anderswo wird die Dauer der Arbeit in der Schweiz auf 42,6 Jahre und in Norwegen auf 39,8 Jahre geschätzt. Klick Bild für gröber und Quelle