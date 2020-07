Ein Video von einem Brutalo-Polizist in Amerika hat gereicht, um die ganze Welt in einen Rassismus Wahnsinn zu treiben. Sogar die Schweiz steht am Rassismus-Pranger. Sind wir eigentlich nicht mehr ganz bei Sinnen? Teilen Sie mir Ihre Gedanken zu diesem Thema in der Kommentarspalte mit. Ich bin gespannt!

Ähnliche Beiträge