Dieser Artikel folgt: „Wie Washington triumphieren will“, von Thierry Meyssan, Voltaire Netzwerk, 23. Juni 2020.

In Helsinki, Finnland, haben die Präsidenten Trump und Putin am 16. Juli 2018 direkte Verhandlungen über globale Co-Gouvernanz aufgenommen. Die westliche Presse hat sofort eine Kontroverse über die russische Beteiligung an den US-Wahlen aufgebaut, um den Fortschritt dieses Gipfels zu verschleiern.

Während des gesamten Jahres 2011 und des ersten Halbjahres 2012 diskutierten die Vereinigten Staaten und Russland heimlich über ihre Pläne im Erweiterten Nahen Osten. Das Pentagon verfolgte die Rumsfeld/Cebrowski-Strategie, d. h. den Plan, alle staatlichen Strukturen (Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien…) zu zerstören, aber Präsident Barack Obama suchte nach einem Weg, sich militärisch von der Region zurückzuziehen, um seine Truppen in den Pazifischen Ozean rund um China zu verlegen (“Pivot to Asia“). Russland hingegen hoffte, seinen Einfluss in der Region zurückzugewinnen, indem es sich auf die russischsprachige Bevölkerung Israels und auf Syrien verließ.

Wir kennen den Inhalt dieser Diskussionen nicht, die schwierig waren. Während des ganzen Monats Juni entzweite eine Kontroverse die beiden Mächte und jeder beschuldigte den anderen, auf der “falschen Seite der Geschichte” zu stehen [1]. Wie auch immer, Washington und Moskau haben am 30. Juni 2012 in Genf eine internationale Konferenz über Syrien einberufen, allerdings ohne einen einzigen Syrer. Da sie sich bewusst waren, dass der Krieg in Syrien kein Bürgerkrieg war, schlossen beide zusammen einen Friedensvertrag und zwar vor ihren jeweiligen Verbündeten als Zeugen. Alle glaubten, dass trotz der militärischen Ungleichheit zwischen den beiden Protagonisten ein neues Jalta, eine neue Teilung der Welt stattgefunden habe und dass dieser Vertrag der erste Akt davon war [2].

Eine Woche später organisierte der französische Präsident François Hollande jedoch ein Treffen der “Freunde Syriens” in Paris, um den Konflikt…..