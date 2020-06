Bill Gates und die “Schöne neue Welt”: Künstliche Muttermilch und andere im Labor erzeugten Lebensmitteln

Robert F. Kennedy, Jr childrenshealthdefense.org

Der Technokrat Bill Gates hat viel Aufmerksamkeit für seine globalen gesundheitspolitischen Rezepte im Zusammenhang mit COVID-19-Sperren und Impfstoffen erhalten. Der Enthusiasmus des Tycoons für experimentelle Biotech-Injektionen dürfte angesichts seiner langjährigen weltweiten Investitionen in Organisationen und Programme, die sich auf Impfstoffe konzentrieren, keine Überraschung sein. Herr Gates finanziert jedoch auch zahlreiche andere Initiativen, die alle – wie seine Impfstoffbemühungen – einen fast evangelikalen Glauben an die Macht von Wissenschaft und Technologie aufweisen, um Mutter Natur noch besser zu machen.

Das jüngste von Gates unterstützte Unternehmen, das auf sich aufmerksam macht, ist das in Durham, North Carolina, ansässige Biotechnologie-Startup Biomilq, das gerade 3,5 Millionen Dollar für die Entwicklung von Muttermilch aus Laborkulturen gesammelt hat. An der Spitze der produktiven Runde der Risikokapitalbeschaffung stand Breakthrough Energy Ventures, ein Fonds, der 2015 von Gates und einer Koalition privater Investoren gegründet wurde, um “Energieinnovationen voranzutreiben”. Zu den zusätzlichen Investoren gehören u.a. Jeff Bezos, Michael Bloomberg, Richard Branson, George Soros und Mark Zuckerberg.

Falls es nicht offensichtlich ist, warum eine angeblich auf den Klimawandel fokussierte Investmentgruppe, die hauptsächlich aus Männern besteht, an einem von Frauen geführten Biotech-Babynahrungsmittelhersteller interessiert sein sollte, haben die Medien dies wie folgt in den Schlagzeilen dargestellt: Laut Biomilq wird diese im Labor künstlich gezüchtete “Muttermilch” einen kleineren Kohlenstoff-Fußabdruck haben als herkömmliche Säuglingsnahrung. Unter Betonung der offensichtlich prosozialen Ziele des Start-ups sagte einer der Gründer gegenüber Journalisten, dass das Unternehmen “potenziellen Investoren vom ersten Tag an klar gemacht hat, dass Rentabilität nicht das Kerninteresse ist”. Nachdem sie jedoch erklärt hatte, dass das Start-up “sehr sorgfältig darauf achtete, von welchen Investmentfirmen es Geld annahm, indem es sich auf Auftrags-orientierte und nicht auf Gewinn-orientierte Investoren konzentrierte”, gab sie zu, dass “jeder, der auch nur noch ansatzweise Hirn hat, sehen kann, dass es hier einen potenziell sehr großen Markt gibt”.

Schätzungen gehen davon aus, dass der Markt [für Säuglingsnahrung] bis 2026 weltweit einen Wert von fast 104 Milliarden Dollar haben wird, gegenüber 45 Milliarden Dollar im Jahr 2018.

Ein “riesiger Markt”.

Biomilq ist nur die jüngste Iteration unternehmerischer Versuche, den perfekten Ernährungsplan der Natur zu untergraben. Bereits in den…….