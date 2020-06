Goldpreis – Das passiert diese Woche!

Neue Goldpreis-Katalysatoren? In dieser Woche steht einmal mehr eine Vielzahl bedeutender Berichtstermine an. Und auch die US-Notenbank meldet sich wieder zu Wort.

Gold und Aktien

Der Goldpreis notierte am Spotmarkt zuletzt bei 1.770 US-Dollar. Das entsprach 1.576 Euro. Silber kostete am Freitag 17,75 US-Dollar pro Unze, umgerechnet 15,79 Euro. Die Aktienmärkte gingen zuletzt mit zum Teil deutlichen Verlusten ins Wochenende. Neue COVID-19-Infektionswellen, unter anderem in den USA und Südkorea, trübten die Stimmung an den Märkten. Die US-Börsen verzeichneten jeweils Tagesverluste von mehr als 2 Prozent. Was wird die Kurse in dieser Woche bewegen? Hier eine Auswahl wichtiger Berichtstermine (alle Angaben ohne Gewähr). Hier weiter….