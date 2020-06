Die Corona-Maßnahmen sind illegal

Jeder Mensch hat unveräußerliche Grundrechte und verfassungsmäßige Rechte. Diese können nur in den seltensten Fällen teilweise ausgesetzt werden (aber nur so viel als nötig), beispielsweise beim Freiheitsentzug von Straftätern (Gefängnis) oder bei der Quarantäne einer Person, die an einem sehr gefährlichen Krankheitserreger erkrankt ist und ansteckend ist.

Es ist illegal, (gesunden) Menschen Zwangsmaßnahmen, Ausnahmezustände, brutale „Abstandsregeln“, Demonstrationsverbote, Masken, den eigenen Tod als Kollateralschaden, die Vernichtung der eigenen…..